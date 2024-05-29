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В МИД рассказали, когда электронную визу могут аннулировать на границе России

МИД РФ: поддельные паспорта иностранцев являются причиной аннулирования виз

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Shutterstock

Иностранцам могут аннулировать электронную визу на границе России, если их паспорт поддельный, недействительный, или данные в нем не соответствуют информации в визе. Об этом заявил ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его словам, количество отказов при оформлении иностранным гражданам единых электронных виз (ЕЭВ) не выше, чем для классических бумажных виз.

До этого Климов рассказал, что граждане Китая лидируют среди иностранных граждан, получивших электронные визы в Россию за последние полгода. По его словам, около 92 тысяч виз были выданы гражданам Китая из общего числа около 178 тысяч виз, выданных с начала текущего года до середины мая.

Следом за ними идут граждане Германии, получившие 14 тысяч виз, и граждане Турции, которым было выдано 13 тысяч виз. Затем идут Индия (10,5 тысяч виз) и Саудовская Аравия (более 8,5 тысяч виз), по словам главы консульского департамента.

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