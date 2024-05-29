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В Госдуме обвинили Зеленского в совершении госпреступления

Володин: Зеленский совершил госпреступление, оставшись у власти на Украине

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Brendan Smialowski/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, оставшись у власти после истечения срока полномочий, совершил государственное преступление. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

По словам парламентария, решение Зеленского противоречит конституции Украины и является захватом власти. В украинской конституции прописано, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно.

«Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», — написал Володин.

Он добавил, что главы иностранных государств попали в сложное положение, так как встречаться с Зеленским они смогут, но международные соглашения и договоры, подписанные при его участии, юридической силы иметь не будут из-за утраченных полномочий.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение.

В соответствии с нормами конституции Украины исполнение обязанностей президента страны на период до избрания и вступления на пост нового главы государства должно возлагаться на председателя Верховной рады.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к статусу Зеленского из-за несостоявшихся выборов.

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