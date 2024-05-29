Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Конотопе

В городе Конотопе, расположенном в Сумской области Украины, произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского информационного портала «Телеграф».

«Взрыв в Конотопе [сообщают] местные паблики», — сказано в сообщении.

Вечером 28 мая в Одессе в результате обстрела была поражена припортовая инфраструктура.

До этого взрыв произошел в городе Полтава на фоне воздушной тревоги. Сообщалось также о взрывах в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов в Белгородской области.