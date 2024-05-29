Стало известно почему нельзя продать авто задержанного замминистра обороны Тимура Иванова

Автосалон не может продать автомобиль Chevrolet Suburban, который принадлежал обвиняемому во взяточничестве замминистра обороны Тимуру Иванову, из-за ареста автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Автомобиль был сильно поврежден при ДТП, его выставили на продажу, но выяснилось, что на машину наложены ограничения. При этом желающий купить Chevrolet был, но не срослось», рассказали РИА Новости в автосалоне.

До этого суд арестовал два автомобиля (Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса) и мотоцикл, которые принадлежат Иванову.

Транспортные средства были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Однако в феврале 2023 года транспортные средства перешли его бывшей жене. По данным сервиса Avtoface, на обе машины наложили ограничения. Позже под ограничения попал спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца.

Заместитель министра обороны РФ был задержан в конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Впоследствии суд арестовал чиновника, который курировал строительство объектов военного ведомства, до 23 июня текущего года.

Ранее в Госдуме предложили конфисковывать автомобили у лихачей.