Валерия и Пригожин снова покинули Россию

Певица Валерия вместе со своим супругом, продюсером Иосифом Пригожиным во второй раз за месяц улетели из России в Турцию. Об этом звездная пара поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«День передышки, а завтра уже снова концерт», — написала исполнительница под постом в личном блоге.

Она сопроводила запись снимком, на котором позирует во время отдыха в бунгало. Певица одета в кружевное белое парео, накинутое на голубой купальник.

При этом еще 2 мая сообщалось, что Валерия и Пригожины отправились в Турцию. Тогда 56-летняя знаменитость опубликовала видео, в котором предстала в белой футболке, кепке и с золотой цепочкой. 55-летний Иосиф Пригожин был запечатлен в черной футболке и серой куртке. Поп-исполнительница и продюсер ехали в автомобиле.

Певица признавалась, что уехала с мужем в Анталью, где 4 мая у нее запланирован концерт.

В 2024 году Валерия и Иосиф Пригожин отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет брака. Бизнесмен и исполнительница поженились 5 июня 2004 года в Кутузовском отделе ЗАГСа города Москвы.

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