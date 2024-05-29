Экс-фигуристка Бестемьянова отреагировала на то, что фигуристы из России меняют гражданство

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что нормально относится к тому, что российские фигуристы переходят в другие сборные, передает «Матч ТВ».

На этой неделе стало известно, что 15-летняя Софья Титова будет представлять Армению. До этого Софья Самоделкина сменила спортивное гражданство и будет выступать за Казахстан.

«Я не очень хорошо знаю эту девочку. В любом случае мы не можем ничего сделать. Мы же не в крепостном праве живем. Если хотят, они имеют право переходить», — сказала Бестемьянова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх - 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Мария Бутырская рассказала, можно ли считать фигуристов, которые сменили гражданство, предателями.