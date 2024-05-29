КНДР отправила более 100 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В Объединенном комитете начальников штабов Сеула заявили, что воздушные шары начали пересекать границу с вечера 28 мая. Они падали в разных местах по стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан. Внутри шаров находился мусор вроде пластиковых бутылок, батареек, частей обуви и навоза. Комитет потребовал от Северной Кореи прекратить «бесчеловечные и вульгарные действия».

26 мая заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир заявлял, что на северокорейской территории были замечены агитационные материалы Южной Кореи. Он предупредил, что в ответ КНДР будет разбрасывать макулатуру и мусор на территории республики Корея, «чтобы страна испытала, насколько большой труд требуется для их уборки».

27 мая Космическое управление КНДР сообщило о неудачном запуске разведывательного спутника. Ракета-носитель взорвалась в воздухе на этапе полета, в котором задействована первая ступень. Запуск разведывательного спутника «Маллигён-1» проходил с космодрома «Сохэ».

Днем 27 мая японская береговая охрана зарегистрировала пуск неустановленного объекта со стороны Северной Кореи и предполагает, что им может оказаться баллистическая ракета.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявлял о протесте Северной Корее после ракетного пуска.

Ранее в КНДР заявили о повышении готовности к ядерному сдерживанию из-за США.