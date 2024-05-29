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В Петербурге большегруз влетел в самосвал и загорелся

В Петербурге грузовик загорелся на дороге после ДТП

В Петербурге произошло крупное ДТП с участием большегрузов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Московском шоссе. На кадрах сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» заметно, как практически по всей ширине дороги распространился огонь.

По данным «Фонтанки», фургон влетел в самосвал и загорелся. В комментарии для журналистов сотрудники МЧС сообщили, что пожар ликвидировали спустя полчаса после вызова, для этого привлекли десять сотрудников ведомства. Грузовая машина марки Mercedes полностью сгорела, о втором участнике не сообщается.

По словам очевидцев, на месте находилась карета скорой помощи. В МЧС заявили, что информация о пострадавших не поступала. Местные жители также добавили, что самосвал уже стоял на месте за несколько часов до ДТП.

Авария стала причиной проблем с движением на дороге. Из-за пожара движение временно перекрывали.

Ранее в Петербурге Skoda Rapid превратилась в огненный шар на парковке и попала на видео.

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