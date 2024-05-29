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В Астрахани женщину госпитализировали после падения в яму с кипятком

В Астрахани спасают женщину, которая упала в яму с кипятком

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СК РФ по Астраханской области

Женщина попала в медучреждение Астрахани после того, как оказалась в луже с кипятком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Ленинском районе, на улице Савушкина. По версии правоохранителей, 44-летняя россиянка переходила дорогу и упала в яму с кипятком.

После произошедшего женщину госпитализировали. О характере травм и состоянии пациентки не сообщается. На ситуацию обратили внимание специалисты СК РФ.

«На месте происшествия работает следственного-оперативная группа», – поделились в ведомстве.

Сотрудники проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

До этого в яму с кипятком упал подросток из Волгограда. За некоторое время до инцидента в теплотрассе появился провал, но профильные службы не огородили участок. В результате 14-летний школьник попал в больницу в тяжелом состоянии, у него диагностировали серьезные ожоги. После произошедшего место огородили.

Ранее тренажерный зал в центре Перми затопило кипятком.

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