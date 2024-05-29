Россияне назвали главные качества для предпринимателя

Большинство россиян (75%) считают решительность главным качеством, необходимым для успешного предпринимателя. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Почти 73% респондентов также выделили стрессоустойчивость, а 70% назвали важным коммуникабельность. Умение правильно управлять временем отметили 64% опрошенных.

Кроме того, 55% участников исследования подчеркнули значимость силы воли для предпринимателей. 53% уверены в необходимости навыков улаживания конфликтов, 48% выделили креативность, а 30% – способность вдохновлять команду.

При этом большинство россиян (67%) видят преимущество предпринимательской деятельности в возможности работать на себя. 61% ценят гибкость рабочего графика, а 53% – возможность зарабатывать на любимом деле.

Еще 45% опрошенных оценили самостоятельность в принятии решений по развитию бизнеса, 44% – финансовую независимость, а 26% считают плюсом возможность развивать личный бренд. Свободу действий в плане путешествий отметили 16% респондентов.

Между тем каждый десятый участник исследования (10%) планирует открыть свое дело, но пока не знает, с чего начать. Столько же хотели бы стать предпринимателями, но откладывают реализацию этой цели. 11% опрошенных готовы запустить бизнес, но им не хватает стартового капитала.

Стоит отметить, что 12% россиян уже пробовали открывать свое дело, но не преуспели, отметили в компании. В то же время 6% респондентов уже приступили к реализации своей бизнес-идеи.

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