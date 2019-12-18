Зеленский предложил разрешить продажу до 10 тыс га земли в одни руки

Президент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам Верховной рады ограничить возможность покупки земли сельскохозяйственного назначения до 10 тыс. гектаров для одного собственника. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Давайте рассматривать на комитете от 1 до 10 тысяч (гектаров – ред.). Предложим эту цифру, уменьшим концентрацию (земли для одного собственника – ред.)», — заявил украинский лидер в ходе общения с местными фермерами.

Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория с продажи сельскохозяйственных земель, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.

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