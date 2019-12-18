Последствия санкций США для «Северного потока — 2» оценили в Совфеде

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал одобрение сенатом США законопроекта об оборонном бюджете на 2020 год, который предусматривает санкции против «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что введение ограничительных мер в отношении компаний, которые приняли участие в строительстве «Северного потока 2», принесет некоторые трудности, однако реализации газового проекта не помешает.

Парламентарий добавил, что американские санкции будут направлены не только в отношении России, но и европейских стран, например Германии. Член Совфеда указал на приоритетность для России подачи газа в Европу по трубам «Северного потока — 2» в ближайшее время.

По мнению Морозова, Германия не даст США лишить себя права осуществлять торговые сделки с российскими представителями.

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