Владелец Louis Vuitton на несколько минут стал самым богатым человеком мира

Владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно впервые оказался на первом месте в списке самых богатых бизнесменов мира. Об этом сообщает Forbes.

На первой строчке он удержался несколько минут.

За день состояние Арно выросло на $1,8 млрд, что позволило ему ненадолго сменить на первом месте главу Amazon Джеффа Безоса.

В октябре Безос уже терял первое место рейтинга богатейших людей в мире. Тогда он уступил первое место основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Но в ноябре Гейтс опустился на третье место.

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