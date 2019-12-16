Генконсул Италии рассказал, кто может получить шенгенскую визу на пять лет в России

Генконсул Италии Франческо Форте рассказал, кто из россиян может получить пятилетнюю шенгенскую визу по новым правилам, вступающим в силу с 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в новых правилах визового кодекса не будет существенных изменений. При этом будут отрегулированы периоды длительности визы — на один год, два года и пять лет.

Отмечается, что визы на три или четыре года больше не будет.

«Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», — заявил он.

Согласно новым поправкам в визовом кодексе, визы, действующие в течение пяти, лет можно получить, если заявитель в предыдущие три года законно использовал многократную визу, действительную в течение двух лет.