Определены регионы для вывоза московского мусора

Московские власти подготовили новую схему вывоза отходов из столицы. Проект опубликован на сайте мэрии.

Отмечается, что в схеме указаны перспективы накопления, обработки и утилизации мусора на ближайшее десятилетие, то есть до конца 2029 года.

«Источники образования отходов, места их накопления, схемы потоков отходов рассматривались исходя из обслуживания исполнителями по государственным контрактам либо региональным оператором», — уточняется в проекте.

Согласно проекту, в ближайшие 10 лет отходы будут направляться в Подмосковье, а также в Калужскую и Владимирскую области.

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