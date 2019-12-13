Способ борьбы с мошенническими переводами предложили в банках России

Российские банки предложили внести изменения в механизм работы с денежными переводами, осуществляемыми без согласия клиента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексея Войлукова.

По словам представителя АБР, предлагается увеличить срок блокировки сомнительной операции, а также при отсутствии подтверждения перевода от клиента возвращать деньги на его счет.

Инициативу прокомментировали в Центральном Банке (ЦБ) России. По словам представителя ЦБ, увеличение срока блокировки перевода «не принесет положительного эффекта».

По существующему законодательству, банки имеют право заблокировать перевод средств физического лица при подозрении, что операции совершается без согласия клиента.

В таком случае банк должен получить от отправителя подтверждение перевода, однако если это сделать не удалось, банк обязан возобновить заблокированную операцию.

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