Больше 100 килограммов красной икры пытались незаконно вывезти из России в Китай

В Приморском крае таможенники задержали свыше 116 кг незадекларированной красной икры, которую незаконно должны были вывезти в Китай. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на таможню Уссурийска.

Компания из Хабаровского края изначально подала таможенную декларацию на ввоз в Китай более 1,2 т замороженной красной икры, однако при досмотре фуры на пункте пропуска Турий Рог выяснилось, что реальный вес был больше указанного в документах на 116,3 кг.

В отношении экспортера возбуждено административное дело по статье «Недостоверное декларирование товаров». Компании грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.