Слушания по спору России и Украины о еврооблигациях завершились в Великобритании

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору Украины и России о еврооблигациях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что слушания проходили четыре дня, начиная с 9 декабря и завершились в четверг, 12 декабря. За это время стороны предоставили свои аргументы.

По словам юриста, представляющего в суде интересы России, суд удалился на обсуждение и обдумывание дела.

«Сроков вынесения решения судьи не называют», — отметил он.

В декабре 2013 года были размещены в пользу России на нерыночных условиях суверенные еврооблигации Украины, однако в декабре 2015 года Украина отказалась возвращать $3 млрд по евробондам России.

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