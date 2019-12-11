Лавров заявил, что действия США не помешают работе «Северного потока — 2»

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что действия конгресса США не помешают работе «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в данном ведомстве хотят «сделать все, чтобы разрушить» отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них», — сказал Лавров.

Он также заверил, что эти два проекта «не остановятся».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США хотят одобрить проект санкций против «Северного потока-2» до 2020 года

— В США признались в неспособности остановить «Северный поток-2»

— «Давайте работать»: «Северный поток — 2» вышел на финиш