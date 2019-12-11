Лавров заявил, что действия США не помешают работе «Северного потока — 2»
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что действия конгресса США не помешают работе «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в данном ведомстве хотят «сделать все, чтобы разрушить» отношения между Москвой и Вашингтоном.
«Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них», — сказал Лавров.
Он также заверил, что эти два проекта «не остановятся».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В США хотят одобрить проект санкций против «Северного потока-2» до 2020 года
— В США признались в неспособности остановить «Северный поток-2»