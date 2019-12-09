В Пенсионном фонде пояснили требование к пенсионерам лично являться за выплатами
В Пенсионном фонде России (ПФР) пояснили, зачем приглашают людей старше 80 лет отметиться лично. Об этом пишет «Российская газета».
Ранее СМИ сообщили, что пожилых граждан приглашают лично явиться в отделение ПФР.
Отмечается, что проверка ПФР относится к тем пенсионерам, которые не получают деньги лично.
«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств», - следует из ответа Пенсионного фонда.
Иногда по прошествии года письменного подтверждения не поступает и тогда начинает действовать технологическая приостановка выплат. Тогда пенсионеру направляется уведомление «для разрешения ситуации».
При этом если у гражданина есть сложности с личной явкой, специалисты мобильной клиентской службы ПФР могут приехать к нему лично.
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