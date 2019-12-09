В Пенсионном фонде пояснили требование к пенсионерам лично являться за выплатами

В Пенсионном фонде России (ПФР) пояснили, зачем приглашают людей старше 80 лет отметиться лично. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее СМИ сообщили, что пожилых граждан приглашают лично явиться в отделение ПФР.

Отмечается, что проверка ПФР относится к тем пенсионерам, которые не получают деньги лично.

«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств», - следует из ответа Пенсионного фонда.

Иногда по прошествии года письменного подтверждения не поступает и тогда начинает действовать технологическая приостановка выплат. Тогда пенсионеру направляется уведомление «для разрешения ситуации».

При этом если у гражданина есть сложности с личной явкой, специалисты мобильной клиентской службы ПФР могут приехать к нему лично.

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