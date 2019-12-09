В Турции туристы будут платить налог за проживание в отелях

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому туристы в стране будут обязаны платить налог за проживание в отелях. Об этом сообщает официальная правительственная газета Resmi Gazete.

Так, с 1 апреля и до конца 2020 года с приезжающих будет взиматься налог в размере 1%. Затем его планируют повысить до 2%.

Уточняется, что сбор будет взиматься с постояльцев любых объектов размещения: гостиниц, мотелей, апартаментов, гостевых домов и кемпингов. Кроме того, закон затронет объекты при гостиницах, такие как парки развлечений, аквапарки, рестораны и другие.

Освобождены от налога будут лишь государственные учреждения, общежития, пансионы и дома отдыха для студентов. Его не будут брать также с лиц, имеющих дипломатический статус и сотрудников международных организаций при наличии соответствующего соглашения с Анкарой об освобождении от налогов.