В РСТ предсказали снижение темпов роста турпотока россиян в Турцию из-за налога на туристов

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Новый налог в отношении туристов на проживание в турецких отелях может привести к снижению темпов роста турпотока россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Турция должна быть доступной по цене и дальнейшее увеличение цены увеличению турпотока не будет способствовать», — заявил он.

Конкурентоспособность в дальнейшем будет зависеть от ситуации на рынке, продолжил Барзыкин. Но пока турецкие курорты ликвидны и конкурентоспособны.

«Напрямую цена не будет определяться этими сборами, хотя, конечно, она несколько повысится, но вхождение на рынок других игроков, того же Египта, иные обстоятельства будут влиять на аппетиты тех, кто пытается повысить цену»,— указал он.

Турпоток россиян в Турцию в ближайшие пару лет будет увеличиваться, но, возможно, уже не прежними темпами, считают в РСТ.

«Но 1-2% [которые Турция может потерять от турпотока из России. — «Газета.Ru»] погоды не сделают», — считает Барзыкин.

Однако в настоящее время у Турции явных альтернатив нет. Даже с учетом нового налога в отелях, а также повышения себестоимости продукта на турецком рынке на 10-15%, которое фиксировалось в этом году.

«К снижению самого турпотока [введение налога] вряд ли приведет, потому что комплекс условий (погода, инфраструктура, логистика, безвизовый режим и др. — «Газета.Ru») ведет к генерированию турпотока на те или иные направления, и Турция имеет достаточно широкий спектр таких позитивных моментов. Привлекательность вряд ли все эти новые сборы повысят, но и радикально на турпоток не повлияет. Конечно, никто этому не обрадуется, но турпоток не рухнет», — сказал вице-президент РСТ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому туристы будут платить налог за проживание в отелях.

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