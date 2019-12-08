Минпросвещения предложило увеличить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям.

Об этом стало известно из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованном на сайте ведомства.

Предварительно министерство провело мониторинг, в результате которого выяснилось, что заработок представителей этой профессии по России отличается в несколько раз.

Согласно исследованию, в Мордовии он составляет 3,6 тысяч рублей. При этом в Приморском крае размер оклада равен 22,3 тыс. руб.

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