Минпросвещения предложило увеличить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям.
Об этом стало известно из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованном на сайте ведомства.
Предварительно министерство провело мониторинг, в результате которого выяснилось, что заработок представителей этой профессии по России отличается в несколько раз.
Согласно исследованию, в Мордовии он составляет 3,6 тысяч рублей. При этом в Приморском крае размер оклада равен 22,3 тыс. руб.
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