Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что постоянно говорит о желании сохранить украинский транзит. В данный момент по этому поводу идут обсуждения в Вене.

При этом, по словам главы российского государства, условия, которые выдвигает украинская сторона являются экономически неприемлемыми.

Путин также выразил надежду на то, что Москве и Киеву все-таки получится достичь компромисса и согласовать позиции.

До этого глава российской нефтегазовой компании «Газпром» Алексей Миллер назвал предложенные Украиной тарифы на транзит газа «очень высокими».