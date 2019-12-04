Путин рассказал о сроках завершения строительства «Турецкого потока» в Сербии
Президент России Владимир Путин рассказал о сроках окончания строительства газопровода «Турецкий поток» в Сербии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что укладка труб на сербской территории должна завершиться в ближайшие дни.
Российский лидер заявил о достижении договоренностей об увеличении мощности от 750 млн до 2 млн кубометров подземных газовых хранилищ, которые расположены в Сербии.
Путин также выразил уверенность в том, что реализация энергетических проектов укрепит энергобезопасность как в Балканском регионе, так и во всей Европе.
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