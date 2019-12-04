В Росстате выяснили, во сколько россиянам обойдется оливье

Стоимость продуктов для салата оливье за 2019 год в России возросла на 4,6%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Росстата.

По данным издания, общая стоимость продуктов для приготовления порции оливье на семью в количестве четырех человек составит 340 рублей вместо 325 рублей, которые были год ранее.

При этом сделать тазик оливье, вмещающий 12 порций, можно будет за 1,02 тысячу рублей.

Отмечается, что при составлении индекса оливье ведомство учитывало продукты, необходимые для изготовления этого салата. Среди них — горошек, картофель, консервированные огурцы, куриные яйца, морковь, вареная колбаса, репчатый лук и майонез.