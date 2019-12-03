В США признались в торможении строительства «Северного потока-2»
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Замгоссекретаря по политическим делам США Дэвид Хейл заявил, что американской стороне удается замедлять строительство российского газопровода «Северный поток-2», передает ТАСС.
Как рассказал Хейл, Штаты якобы используют только дипломатические средства для торможения возведения газопровода.
Также он признался, что полностью остановить процесс строительства «Северного потока-2» страна пока не смогла.
«На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен», — подчеркнул Хейл.
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