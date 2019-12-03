В США признались в торможении строительства «Северного потока-2»

Замгоссекретаря по политическим делам США Дэвид Хейл заявил, что американской стороне удается замедлять строительство российского газопровода «Северный поток-2», передает ТАСС.

Как рассказал Хейл, Штаты якобы используют только дипломатические средства для торможения возведения газопровода.

Также он признался, что полностью остановить процесс строительства «Северного потока-2» страна пока не смогла.

«На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен», — подчеркнул Хейл.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский намерен обсудить транзит российского газа на саммите в Париже

— Дания одобрила строительство «Северного потока - 2» в своих водах

— Украина рассчитывает на санкции США против «Северного потока — 2»