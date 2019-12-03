Эксперты рассказали, сколько россияне потратят на новогодние подарки для себя
Жители России готовы потратить на новогодние подарки себе в два раза больше, чем на сюрпризы для родных и близких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Nielsen.
По данным исследования, лишь 38% россиян собираются порадовать себя новогодним подарком, однако он является одной из самых крупных праздничных трат — более 10 тысяч рублей.
В качестве подарков себе респонденты выбирают новую одежду, обувь или аксессуары (26%), мелкую электронику (14%), бытовую технику (10%), товары для дома (10%) или украшения (9%).
При этом на подарки для возлюбленных россияне готовы потратить 5900 рублей, а на сюрпризы друзьям – 3300 рублей.
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