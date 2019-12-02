Зеленский прокомментировал переговоры с Россией по газовому транзиту

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным по транзиту газа. Об этом сообщает изданию Le Monde.

Украинский лидер заявил, что «Северный поток — 2» значительно ослабил позиции страны на переговорах.

Он выразил несогласие с европейскими партнерами, утверждающими, что это не политический, а экономический проект.

Зеленский также рассказал, что в ходе переговоров Путин принял позицию украинской стороны по транзиту топлива.

Украинский лидер не исключил, что эту тему рассмотрят на саммите «нормандской четверки», который состоится в Париже 9 декабря.

Действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце 2019 года. В настоящее время Москва и Киев проводят консультации при участии Еврокомиссии по данному вопросу.

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