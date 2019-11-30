Эрдоган: запуск «Турецкого потока» запланирован на 8 января в Стамбуле

close
Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» запланирован на 8 января 2019 года, передает ТАСС.

«8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием «Турецкий поток», — сказал Эрдоган.

Об глава Турции заявил в ходе церемонии запуска азербайджанского газопровода TANAP в городе Эдирне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин и Эрдоган откроют «Турецкий поток», подтвердили в Кремле