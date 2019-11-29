«Нафтогаз» обратился в суд Латвии с ходатайством насчет «Газпромома»

«Нафтогаз Украины» обратился в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом». Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет российской компании.

Отмечается, что заседание суда по данному ходатайству состоится конце апреля будущего года.

В данный момент «Газпром» изучает способы защиты своих интересов.

Суд в Стокгольмском арбитраже между «Газпром» и «Нафтогаз» проходил насчет контрактов на поставку и транзит газа. Согласно вынесенному судом решению, «Газпром» обязан выплатить украинской компании $2,56 млрд.

До этого «Нафтогаз» заявил о победе над «Газпромом» по делу о транзите газа.