«Газпром» выплатит «Нафтогазу» более €1 млн по решению суда

Согласно решению суда, российская компания «Газпром» обязана возместить судебные расходы в размере €1,022 млн по спору с «Нафтогазом Украины» о поставках газа на Украину в Апелляционном суде округа Свеа. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что из них из которых €1 млн приходится на гонорары юристов.

Кроме того, «Газпрому» придутся выплатить проценты на обе суммы, за период с момента даты вынесения решения Апелляционного суда до даты фактической оплаты.

До этого стало известно, что суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом».