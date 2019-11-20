В Госдуме раскритиковали требования Киева компенсировать убытки из-за Крыма

В Государственной Думе России раскритиковали требования государственная компания «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) к российскому правительству о возмещении убытков после присоединения Крыма к составу РФ. Об этом депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал в интервью RT.



По его словам, инициатива АМПУ — не лучшая идея для «латания» украинского бюджета.

«Вряд ли хоть рубль получат, но допускаю, что у Киева найдутся по этому вопросу сторонники, которые начнут рьяно бомбардировать исками международные суды», — заявил Бальбек.

Депутат посоветовал украинской стороне «не тратить зря время».

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