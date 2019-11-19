В Росстате заявили о росте урожая зерна

Росстат во вторник обнародовал последние данные об уборке урожая.Так, по состоянию на 1 ноября 2019 года в целом по России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 95,0% площадей, из них кукуруза на зерно – с 76,3% посевов.

«Из технических культур подсолнечник убран с 87,1% площадей, сахарная свекла – с 86,0% (с 88,2% на 1 ноября 2018 года) площадей. Картофель выкопан с 97,1% площади посадки (98,5% на 1 ноября 2018 года), овощи собраны с 90,8% посевов (93,7%)», — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, намолочено 122,1 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, 13,9 млн тонн подсолнечника, накопано 43,9 млн тонн сахарной свеклы, 21,6 млн тонн картофеля, собрано 12,6 млн тонн овощей.

Согласно Росстату, в текущем году зерна намолочено на 7,0% больше, чем год назад. Подсолнечника и сахарной свеклы получено больше на 19,9% и 24,1% соответственно. Сбор картофеля снизился на 1,6%, овощей – на 0,9% против уровня предыдущего года.