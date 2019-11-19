Брюссель порекомендовал Украине покупать российский газ напрямую

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Еврокомиссия посоветовала Украине с 2020 года приобретать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС, который близок к трехсторонним газовым переговорам.

В Евросоюзе отметили, что данная схема позволит уменьшить издержки на реверсные закупки, а также увеличит заинтересованность России в использовании Украины для транзита газа в Европу.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова к сотрудничеству с Киевом по газовому вопросу.

Речь идет, как о транзите, так и о поставках газа на Украину по ценам, которые будут меньше «реверсных».

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