Брюссель порекомендовал Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия посоветовала Украине с 2020 года приобретать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС, который близок к трехсторонним газовым переговорам.
В Евросоюзе отметили, что данная схема позволит уменьшить издержки на реверсные закупки, а также увеличит заинтересованность России в использовании Украины для транзита газа в Европу.
До этого президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова к сотрудничеству с Киевом по газовому вопросу.
Речь идет, как о транзите, так и о поставках газа на Украину по ценам, которые будут меньше «реверсных».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Сапоги всмятку», а не реверс: Украина остается без газа
— Последний шанс: что «Газпром» предложил Украине