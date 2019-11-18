«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита
«Нафтогаз Украины» получил предложение «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко в своем аккаунте в Facebook.
По заявлению Витренко, «Нафтогаз» внимательно изучит поступившее предложение. Он пообещал предоставить «Газпрому» конструктивный ответ в ближайшее время.
Также исполнительный директор компании подчеркнул, что Украина будет надежным партнером европейских стран в вопросах транзита газа и будет действовать в соответствии с европейскими правилами.
Ранее стало известно, что «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт или заключить новый на год с учетом прогнозируемого спроса на газ в Евросоюзе.
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