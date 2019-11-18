Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Ирак

Федеральное агентство по туризму порекомендовало приостановить продажу туров в Ирак из-за нестабильной обстановки в стране, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По официальному заявлению Ростуризма, россиянам следует отказаться от путешествий в Ирак до нормализации обстановки в государстве. Также ведомство обратилось к отечественным туроператорам с рекомендацией приостановить продвижение и реализацию путевок в Ирак и туристических услуг на его территории.

Отмечается, что в стране затруднено указание консульской помощи, из-за чего россиянам, пребывающим в Ираке, следует принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

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