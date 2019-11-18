Путин поддержал строительство моста через Лену

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Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В письме глава Якутии Айсен Николаев попросил выделить сумму из бюджета на строительство моста. На данный момент стоимость проекта оценивают в 83 млрд рублей с НДС.

Предположительно, на него будет выделен грант в размере 54 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Кроме того, в финансировании примут участие частный инспектор и инвесторы, с которыми уже начаты переговоры.

Мост призван повысить круглогодичную транспортную доступность для населения Якутии с 20,9% в 2018 году до 70%, увеличить ВРП Якутии на 2,5–3%, а также снизить ежегодные затраты на северный завоз на 4,1 млрд рублей.

Протяженность моста составит три километра, также он будет иметь 11 километров подходов.

По предварительным данным, мост могут построить к 2025 году.

Предположительно, легковые машины смогут перемещаться по нему бесплатно, остальным же придется платить от 1000 до 4000 рублей.