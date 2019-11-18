Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Богдан отметила, что двукратный рост государственных займов и суммы погашения государственного долга с января по сентябрь 2019 года усилил долговую зависимость финансов государства, а также повысил фискальные риски.
Эксперт также обратила внимание на увеличение присутствия иностранных инвесторов на рынке облигаций внутреннего госзайма, что, в свою очередь, повышает риски ликвидности для правительства и делает более неустойчивым платежный баланс.
Кроме того, она подчеркнула, что привлечение внутренних и внешних займов Украины по аномально высоким ставкам также стало причиной увеличения доли долговых выплат в затратах бюджета.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
— Не добрали доходов: бюджет Украины стал дефицитным
— Украина потратит треть своего бюджета в 2020-м на погашение госдолга