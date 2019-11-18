Киселев сообщил, сколько будет стоить качественное вино в России

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Журналист Дмитрий Киселев и глава Союза виноградарей и виноделов России отметил, что бутылка качественного вина в России может стоить 300 рублей. Об этом пишут «Известия».

Как известно, в Госдуме в первом чтении 19 ноября будут обсуждать закон о виноделии.

Киселев считает, что принятие нормативов качества вина не повлияют на его стоимость.

«Если мы запретим дешевый шмурдяк, то, наверное, вино поначалу может стать дороже. Но если мы будем выращивать свой виноград, расширять площади виноградников, налаживать свое производство разумно, современно и технологично, то это, конечно, приведет к более жесткой конкуренции на рынке, — сказал Киселев.

В связи с этим, по его словам, цена на вино уменьшится.

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