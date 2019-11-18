В России предложили сократить время продажи алкоголя
Депутат Госдумы и член штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующие письма объединения, которые были разосланы в Минздрав, правительство, Минтруд и прочие ведомства.
Отмечается, что такой запрет предлагают установить на федеральном уровне.
Так, регионам дадут возможность вводить более жесткие ограничения.
При этом речь может идти о полном запрете продажи алкоголя в некоторые дни, к примеру, во время спортивных мероприятий.
Как известно, сейчас в большинстве регионов России продажа спиртного производится с 8:00 до 23:00.
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