В России предложили сократить время продажи алкоголя

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Депутат Госдумы и член штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующие письма объединения, которые были разосланы в Минздрав, правительство, Минтруд и прочие ведомства.

Отмечается, что такой запрет предлагают установить на федеральном уровне.

Так, регионам дадут возможность вводить более жесткие ограничения.

При этом речь может идти о полном запрете продажи алкоголя в некоторые дни, к примеру, во время спортивных мероприятий.

Как известно, сейчас в большинстве регионов России продажа спиртного производится с 8:00 до 23:00.

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