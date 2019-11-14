Пашинян поручил спецслужбам Армении изучить связь между QR-кодом и сатаной
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Службе национальной безопасности страны выяснить, имеется ли связь между QR-кодом на товарах и сатаной. Об этом сообщает «Спутник. Армения».
Об этом он объявил на заседании правительства.
Пашинян заявил, что «без шуток и на полном серьезе» поручил СНБ выявить «формы и пути сотрудничества между определенными кругами и сатаной».
«Это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул Пашинян.
И.о. директора службы нацбезопасности Эдуард Мартиросян подтвердил, что получил такое поручение несколькими днями ранее.
Мартиросян пообещал доложить о результатах.
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