Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, за который проголосовали 280 депутатов при минимально необходимых 226. Об этом сообщает «112 Украина».

Уточняется, что документ предусматривает доходы в сумме 1,193 млрд гривен (около 3,15 млрд руб.) и расходы в сумме 1,180 млрд гривен (около 3,12 млрд руб.). Предельный дефицит госбюджета составляет 94,3 млрд гривен (249,3 млрд руб.), или около 2,09%.

Предполагается также возвращение кредитов в госбюджет в сумме 7,375 млрд гривен (19,5 млрд руб.).

Кроме того, закон предусматривает рост ВВП на 3,7% и инфляцию в 6%.

Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года — составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля — 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря — 2189 гривен (5785,9 руб.).

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