Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Граждане России рассчитывают на меньшую заработную плату, чем мигранты из других стран, передает ТАСС.

При этом больше других рассчитывают на высокие зарплаты мигранты-водители (14%), они претендуют на 54,5 тыс. рублей на этой должности, россияне — на 47 тыс. рублей.

Российские продавцы и администраторы надеются получать 25 тыс. рублей, мигранты — 25,5 тыс. рублей.

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы — 640 рублей (1,6%).

Самый большой разрыв в Нижнем Новгороде — 5150 рублей (18,3%).

Исследование проводилось в период с октября по ноябрь 2019 года среди 1,7 млн откликов соискателей.