США предрекли увеличение добычи нефти и газа по сравнению с РФ к 2025 году

Базовый сценарий ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook предрек США увеличение оборотов добычи сланцевой нефти и газа к 2025 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на долю США к 2030 году придется 85% прироста мировой добычи нефти и 30% газа.

Согласно данным прогноза, показатели США увеличатся в сравнении с российскими к 2025 году, когда добыча нефти в России снизится до 11,1 млн баррелей в сутки.

Кроме того, представители МЭА уточнили, что уровень добычи нефти США скажется не только на России, но и понизит долю стран ОПЕК в общемировой нефтедобыче.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Эксперты рассказали об избытке нефти на мировом рынке

— Под санкциями США находится треть мировых запасов нефти, посчитал эксперт