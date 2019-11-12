На Украине рассказали о плане на случай остановки транзита газа из России

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Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита газа из России украинских потребителей обеспечат газом из хранилищ, сообщает агентство УНИАН.

По словам Коболева, при прекращении транзита российского газа с 1 января 2020 года «Нафтогаз» обеспечит украинцев топливом из хранилищ, а при необходимости прибегнет к импорту по контрактам с гарантированной поставкой.

Глава «Нафтогаза» также сообщил о намерении продолжать взыскания почти $3 млрд с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.

По данным УНИАН, к началу текущего отопительного сезона запасы газа в украинских хранилищах составили 21,76 млрд куб.м, при том что для стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019-2020 годов необходимо не менее 20 млрд куб.м.

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