На Украине рассказали о плане на случай остановки транзита газа из России
Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита газа из России украинских потребителей обеспечат газом из хранилищ, сообщает агентство УНИАН.
По словам Коболева, при прекращении транзита российского газа с 1 января 2020 года «Нафтогаз» обеспечит украинцев топливом из хранилищ, а при необходимости прибегнет к импорту по контрактам с гарантированной поставкой.
Глава «Нафтогаза» также сообщил о намерении продолжать взыскания почти $3 млрд с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.
По данным УНИАН, к началу текущего отопительного сезона запасы газа в украинских хранилищах составили 21,76 млрд куб.м, при том что для стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019-2020 годов необходимо не менее 20 млрд куб.м.
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