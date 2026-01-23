Ряд стран Запада проведут экстренное совещание по энергокризису на Украине

Франция проведет экстренное совещание с министрами стран «Большой семерки» (G7), Северной Европы, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии по энергетическому кризису на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире BFMTV.

По словам дипломата, встреча нужно для того, чтобы дать ответы на чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики, которая была объявлена президентом Украины Владимиром Зеленским.

Барро добавил, что Франция поставит Украине около сотни генераторов, что эквивалентно 13 мегаваттам энергии.

21 января Зеленский заявил, что самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. По его словам, около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы – без электричества.

В тот же день мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением.

Ранее Кличко призвал граждан покинуть Киев.