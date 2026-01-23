В России заявили о громком поражении Трампа в гренландском вопросе

США были вынуждены признать свое поражение в гренландском вопросе и перешли к обсуждению расширения военного присутствия на острове и добыче полезных ископаемых. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт обратил внимание на то, что у США и так имеется большая военная база в Гренландии, поэтому американцам ничего не мешает разместить на острове дополнительные воинские контингенты. Он также отметил, что американским компаниям ничего не мешает добывать на острове полезные ископаемые.

«Об этом всем можно было договариваться и без той драмы, которую мы наблюдали сейчас с попытками [президента США Дональда] Трампа захватить Гренландию», — сказал Дудаков.

По мнению эксперта, Трамп хотел устроить себе «большую символическую победу» и показать, что США впервые за 100 лет территориально расширяются. Однако вместо этого теперь американской администрации приходится вести переговоры о существующей военной базе, где сегодня размещено около 200 военнослужащих, и о потенциальных горнодобывающих проектах.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с США вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом. Также американский лидер заявил, что сейчас проходят «переговоры о деталях», и соглашение якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».

Ранее Дании рекомендовали продать Гренландию за $1 трлн.