Общество

В Киеве разоблачили группу лиц, закупавшую генераторы по завышенным ценам

В Киеве раскрыли преступную схему по закупке генераторов по завышенным ценам
РИА Новости

В прокуратуре Киева сообщили о разоблачении группы из пяти человек, занимавшихся закупкой генераторов для укрытий в учебных заведениях по завышенным ценам. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры украинской столицы.

Как отметили в ведомстве, в нее также входил чиновник районной администрации Киева.

По версии ведомства, две закупки по завышенным ценам в 2022 году провело управление образованием Днепровской райадминистрации.

«Согласно выводам экспертов, стоимость приобретенных генераторов завысили почти на 3,4 миллиона гривен ($78,7 тыс.)», — говорится в сообщении.

По информации киевской прокуратуры, один предприниматель выиграл тендер, а другой помогал ему в поиске генераторов на рынке. Двое других участников схемы занимались выводом денег и подписывали документы. Помогала реализовывать эту схему начальник отдела управления образования.

В августе 2025 года фигурантам дела сообщили о данных подозрениях. В итоге четверо подозреваемых были объявлены в розыск», — добавили в прокуратуре.

До этого на Украине выявили хищение $1,3 млн при закупке бракованных очков для ВСУ.

Ранее в Киеве задержали чиновника, который помогал уклоняться от мобилизации за деньги.

