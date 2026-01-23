В ЕЦБ не согласились с одним заявлением премьер-министра Канады Карни

Нынешний мировой порядок меняется, но его трансформация не является «разрывом». Об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, пишет Reuters.

Специалист прокомментировала слова премьер-министра Канады Марка Карни о том, что мир «находится в эпицентре разрыва».

«Я не совсем согласна с Марком», — отметила она.

Как сказала Лагард, в настоящее время политики находятся в ситуации, когда им нужно рассматривать план «Б». Однако им не следует говорить о каком-либо «разрыве».

«Я думаю, нам следует поговорить об альтернативах», — подчеркнула глава ЕЦБ.

21 января Карни в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии заявил, что Канада и весь остальной мир находятся на переломном этапе. Премьер-министр сообщил о «разрыве» в мировом порядке и начале «жестокой реальности», где геополитика между великими державами не подчиняется никаким ограничениям. Он добавил, что в подобных условиях средние державы могут построить новый порядок, воплощенный в общих ценностях — уважении прав человека, суверенитета и территориальной целостности государств.

Ранее в Венгрии призвали заменить действующий миропорядок.