Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В ЕЦБ не согласились с одним заявлением премьер-министра Канады Карни

Президент ЕЦБ Лагард отвергла заявление Карни о разрыве миропорядка
Michael Probst/AP

Нынешний мировой порядок меняется, но его трансформация не является «разрывом». Об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, пишет Reuters.

Специалист прокомментировала слова премьер-министра Канады Марка Карни о том, что мир «находится в эпицентре разрыва».

«Я не совсем согласна с Марком», — отметила она.

Как сказала Лагард, в настоящее время политики находятся в ситуации, когда им нужно рассматривать план «Б». Однако им не следует говорить о каком-либо «разрыве».

«Я думаю, нам следует поговорить об альтернативах», — подчеркнула глава ЕЦБ.

21 января Карни в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии заявил, что Канада и весь остальной мир находятся на переломном этапе. Премьер-министр сообщил о «разрыве» в мировом порядке и начале «жестокой реальности», где геополитика между великими державами не подчиняется никаким ограничениям. Он добавил, что в подобных условиях средние державы могут построить новый порядок, воплощенный в общих ценностях — уважении прав человека, суверенитета и территориальной целостности государств.

Ранее в Венгрии призвали заменить действующий миропорядок.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692149_rnd_4",
    "video_id": "record::77736d0e-8386-4840-9e08-0633623bf8ed"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+